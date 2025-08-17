پخش زنده
امروز: -
تنها مجموعه سوارکاری دانشجویی کشور در دانشگاه فردوسی مشهد مشغول به فعالیت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: این مجموعه سوارکاری از سال ۹۷ مشغول فعالیت است و آموزش هایی را از دوره های مقدماتی تا سطوح پیشرفته به دانشجویان ارائه می دهد.
سیدعلیرضا حسینی کاخک افزود: در هر دوره ۱۲۰ نفر از دانشجویان در کلاس های آموزشی مختلف شرکت می کنند.
وی گفت: تاکنون بیش از ۶۰۰ دانشجو از سراسر کشور در ۶۰ دوره آموزشی دوره های اسب سواری مقدماتی تا پیشرفته را گذرانده اند.