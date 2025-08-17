به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛استاندار لرستان در پیامی ۲۶ مرداد، سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی را تبریک گفت.

در پیام ید سعید شاهرخی آمده است:

۲۶ مرداد، سالروز بازگشت غرورآفرین و سرافرازانه بزرگمردانی است که با دفاع جانانه و حراست از کیان وطن اسلامی، طعم تلخ اسارت و زندان‌های رژیم بعث را به جان خریدند تا مبادا یک وجب از خاک این سرزمین به تصرف دشمن درآید.

آزادگان عزیز ما با تحمل انواع شکنجه و آزار در زندان های صدام؛ بر عهد خود با انقلاب، امام انقلاب و مردم ایران اسلامی، استوار باقی ماندند تا مشق ایستادگی در برابر ظلم و‌ تجاوز دشمن را برای همیشه تاریخ، به رشته تحریر دربیاورند. آنها که در روزهای آتش و خون با دل‌هایی مطمئن و سرشار از عشق و ایمان، مردانه ایستادند تا دفاع مقدس ما، مشق و فرهنگ ایستادگی در برابر ستم را به جهانیان، نشان دهد.

بی‌شک یكی از ایام ماندگار در تاریخ دفاع مقدس كه هیچگاه از ذهن، خاطره و دل‌های ملت ما فراموش نخواهد شد، روز بازگشت سرافراز آزادگان عزیز به میهن اسلامی است.

روزی که چشمان منتظر و مشتاق ملت، شاهد بازگشت آزادمردانی بود که با مجاهدت و استقامت‌شان در برابر دشمن، سرمشق و نمونه‌ای برای صلابت و استقامت مردان و زنان ایران اسلامی شدند.

اینجانب سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به وطن را گرامی داشته، به همت و شجاعت این دلیرمردان درود می‌فرستیم و سلامت و طول عمر بابرکت ایشان را از درگاه خداوند متعال، مسألت می‌نمایم.