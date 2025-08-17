پخش زنده
استاندار لرستان در پیامی ۲۶ مرداد سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛استاندار لرستان در پیامی ۲۶ مرداد، سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی را تبریک گفت.
در پیام ید سعید شاهرخی آمده است:
۲۶ مرداد، سالروز بازگشت غرورآفرین و سرافرازانه بزرگمردانی است که با دفاع جانانه و حراست از کیان وطن اسلامی، طعم تلخ اسارت و زندانهای رژیم بعث را به جان خریدند تا مبادا یک وجب از خاک این سرزمین به تصرف دشمن درآید.
آزادگان عزیز ما با تحمل انواع شکنجه و آزار در زندان های صدام؛ بر عهد خود با انقلاب، امام انقلاب و مردم ایران اسلامی، استوار باقی ماندند تا مشق ایستادگی در برابر ظلم و تجاوز دشمن را برای همیشه تاریخ، به رشته تحریر دربیاورند. آنها که در روزهای آتش و خون با دلهایی مطمئن و سرشار از عشق و ایمان، مردانه ایستادند تا دفاع مقدس ما، مشق و فرهنگ ایستادگی در برابر ستم را به جهانیان، نشان دهد.
بیشک یكی از ایام ماندگار در تاریخ دفاع مقدس كه هیچگاه از ذهن، خاطره و دلهای ملت ما فراموش نخواهد شد، روز بازگشت سرافراز آزادگان عزیز به میهن اسلامی است.
روزی که چشمان منتظر و مشتاق ملت، شاهد بازگشت آزادمردانی بود که با مجاهدت و استقامتشان در برابر دشمن، سرمشق و نمونهای برای صلابت و استقامت مردان و زنان ایران اسلامی شدند.
اینجانب سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به وطن را گرامی داشته، به همت و شجاعت این دلیرمردان درود میفرستیم و سلامت و طول عمر بابرکت ایشان را از درگاه خداوند متعال، مسألت مینمایم.