جانشین فرمانده کل فراجا: ورود مواد مخدر یکی از توطئههای دشمنان است که محمولههای بزرگی کشف و ضبط میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار قاسم رضایی در دیدار نماینده ولیفقیه در استان یزد با اشاره به رویدادهای اخیر و همچنین مأموریتهای نیروی انتظامی گفت: شهدای دفاع ۱۲ روزه اخیر مایه عزت ملت ایران و خشم استکبار جهانی شدند و امروز کشور در سایه هدایتهای رهبر معظم انقلاب و بصیرت مردم از آرامش و امنیت برخوردار است.
وی با بیان اینکه دشمنان همواره با طراحی توطئههای مختلف قصد ایجاد ناامنی در کشور را دارند، افزود: یکی از موضوعات جدی، ورود مواد مخدر از مرزهای شرقی است، اما با اشراف اطلاعاتی و تلاش شبانهروزی مأموران انتظامی، محمولههای بزرگی کشف و ضبط میشود.
جانشین فرمانده کل فراجا تصریح کرد: علاوه بر مقابله با ورود مواد مخدر، موضوع اتباع غیرمجاز و ورود سلاح نیز از تهدیدات جدی استکبار است که با هماهنگی سایر دستگاهها مدیریت و کنترل میشود.
سردار رضایی از نقش نیروی انتظامی در مدیریت امنیتی کشور در جریان جنگ ترکیبی یاد کرد و ادامه داد: نیروهای انتظامی در کنار ارتش و سپاه توانستند با حضور آشکار و پنهان، احساس امنیت را در جامعه تقویت کنند و دشمنان را در رسیدن به اهداف خود ناکام بگذارند.
وی درباره خدمات انتظامی در ایام اربعین خاطرنشان کرد: با هماهنگی وزارت کشور و طراحی سامانههای کنترلی گذرنامه و ویزا، مشکلات زائران در سالهای گذشته برطرف شده و امسال روند تردد در مرزها روانتر از قبل خواهد بود.
وی ضمن قدردانی از حمایتهای نماینده ولیفقیه در استان یزد گفت: حضور و پشتیبانی علمای استان پشتوانهای ارزشمند برای نیروی انتظامی بوده و برنامههای فراجا در استان با قوت ادامه خواهد یافت.