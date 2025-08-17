بازگشت آزادگان دوران هشت سال دفاع مقدس به ایران اسلامی پس از تحمل شکنجه، دوری از وطن و خانواده از تابستان سال ۱۳۶۹ آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ امروز ۲۶ مرداد، سالروز آغاز بازگشت آزادگان دوران هشت سال دفاع مقدس به ایران اسلامی در سال ۱۳۶۹ اسـت؛ مردان و زنان آزاده ‏ای کـه پس از تحمل سال‏‌ها شکنجه و دوری از وطن و خانواده سرافرازانه به میهن بازگشتند.

در میان غبار و آتش، در دل دشتی که بوی خون و باروت می‌داد، مردانی بودند که قامتشان از سرو‌های آزاد بلندتر بود. آنان نه در قفس تن، که در بند میله‌های بی‌رحم زمان، لحظه‌هایشان را به انتظار گره زدند.

آقای حسینی جانباز و آزاده خمینی که هر روزش، حکایتی بود از صبر و شکیبایی؛ حکایتی که کلمات در بیانش ناتوان بودند. آزادگان، این کلمه تنها یک واژه نیست، بلکه یک هویت است، یک نماد از مقاومت و پایداری.

آزادگان، نماد ایمان، مقاومت و پایداری هستند. آنها در برابر ظلم و ستم ایستادند و در نهایت پیروز شدند.

بازگشتشان، یادآور این حقیقت است که هیچ قدرتی نمی‌تواند روح یک ملت را در بند کشد.

آنها نه تنها برای آزادی خود، بلکه برای آزادی همه انسان‌ها مبارزه کردند. آنها ققنوس‌هایی بودند که از خاکستر درد و رنج برخاستند و به ما آموختند که چگونه در دل تاریکی، به نور ایمان داشته باشیم.