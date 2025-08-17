به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، شهرام مومنی با اشاره به اینکه حوالی ساعت ۱۴ امروز یکشنبه ۲۶ مرداد یک خانه ویلایی در آتشگاه رشت آتش گرفت گفت: ۱۷ آتش نشان با ۲ خودروی آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه در این حادثه خانه ویلایی در آتش سوخت افزود: در این آتش سوزی به کسی آسیب جانی نرسید و با تلاش آتش نشانان ، آتش به خانه‌های همجوار سرایت نکرد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: علت آتش سوزی و میزان خسارت در دست بررسی است.