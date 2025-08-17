پخش زنده
آزادگان با وجود رنجها، شکست نخوردند، خم نشدند و عزت ایران را پاس داشتند، آنان به ما آموختند که بزرگترین سرمایه هر ملتی، روح مقاومت و ایستادگی اوست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مقاومت بزرگترین درس سالهای اسارت بود؛ درسی که آزادگان ما با صبر، ایمان و ایستادگی نوشتند.
آنان نشان دادند که میتوان در بند بود، اما آزادگی را پاس داشت. روز بازگشت آنان به میهن، یادآور این حقیقت است که عزت یک ملت نه در شرایط آسان، بلکه در لحظههای سختی و پایداری معنا مییابد.
امروز ما وارث آن مقاومتیم.