کتاب «جلیل و مقام محمود» که به زندگی و شهادت سردار شهید جلیل محمودنژاد میپردازد در تنکابن رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کتاب "جلیل و مقام محمود" که به زندگی و شهادت سردار شهید جلیل محمودنژاد میپردازد، با حضور مسئولین و مردم در مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی (ره) تنکابن رونمایی شد.
این اثر به قلم منصور هرنجی و تنظیم مرتضی شیرودی، از تولد تا شهادت این شهید والامقام را مستندسازی کرده است.
این کتاب با هدف معرفی و شناساندن سردار شهید جلیل محمودنژاد به نسل جوان و آینده کشور منتشر شده است.
سردار شهید جلیل محمودنژاد از شهدای بزرگ، اما کمترشناختهشده دوران دفاع مقدس است که در این اثر، زندگینامه او به صورت مستند و تحلیلی روایت شده است.
شهید محمودنژاد متولد ۱۳۴۲ در تنکابن بود و در ۲۲ دیماه ۱۳۶۵ در عملیات کربلای پنج در منطقه شلمچه به شهادت رسید.
وی از اعضای رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از رزمندگان لشکر ۲۵ کربلا در رسته پیاده بود که پس از سالها مجاهدت در راه اسلام و انقلاب، سرانجام در عملیات کربلای پنج به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
کتاب جلیل و مقام محمود به عنوان اثری ارزشمند در حوزه ادبیات پایداری، میتواند نقش مهمی در زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس ایفا کند.