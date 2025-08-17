پاسگاه محیط‌بانی شهید هدایت‌الله دیده‌بان در پارک ملی خجیر و سرخه‌حصار با حضور فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست کشور، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تهران و جمعی از مسئولان استانی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سردار رضا رستگار، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست کشور، در این مراسم با تأکید بر اهمیت این دو پارک ملی در شرق تهران گفت: ایجاد این پاسگاه گامی مهم در تقویت توان حفاظتی، ارتقای امنیت زیستگاه‌ها و صیانت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش به شمار می‌رود.

وی افزود: استقرار محیط‌بانان در این پاسگاه، امکان گشت‌زنی شبانه‌روزی و برخورد سریع‌تر با متخلفان را فراهم کرده و به کاهش تهدیدات ناشی از شکار غیرمجاز، چرای بی‌رویه و ورود غیرمجاز به منطقه کمک خواهد کرد.

رستگار با بیان اینکه محیط‌بانان خط مقدم حفاظت از طبیعت هستند، بر ضرورت حمایت معیشتی و تجهیزاتی از آنان تأکید کرد و پاسگاه شهید دیده‌بان را نمادی از عزم جدی در حفاظت از منابع طبیعی دانست.

در ادامه، حسن عباس‌نژاد، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تهران نیز با اشاره به نقش حیاتی پارک‌های ملی خجیر و سرخه‌حصار در تنوع زیستی و بهبود کیفیت هوای پایتخت، ایجاد و تجهیز پاسگاه‌های محیط‌بانی را اقدامی اساسی در ارتقای زیرساخت‌های حفاظتی بیان کرد.