به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون رئیس جمهور و رییس بنیاد شهید در مراسم الماس‌های درخشان گفت:آزادگان نماد عزت و مقاومت ملت ایران و الگویی بی نظیر برای جامعه و نسل جوان هستند. مهندس سعید اوحدی، معاون رییس‌جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران روز یکشنبه، ۲۶ مرداد در مراسمی که به مناسبت سالگرد ورود آزادگان به میهن اسلامی، با عنوان «الماس‌های درخشان»، برگزار شد، با قدردانی از صبر و استقامت این قشر فرهیخته، آزادگان را نماد عزت و مقاومت ملت ایران توصیف کرد و افزود: یاد و خاطره آنان باید همیشه زنده نگه داشته شود.

وی با بیان اینکه آزادگان با تحمل سال‌ها اسارت، سختی‌ها و فشار‌های روحی و جسمی، پایبندی به ارزش‌ها و ایمان خود را حفظ کردند، تاکید کرد: این روحیه ایثار و مقاومت، الگویی بی‌نظیر برای جامعه و به ویژه نسل جوان است که باید به خوبی با آن آشنا شوند و از آن درس بگیرند.

مهندس اوحدی با اشاره به دوران طولانی اسارت و شرایط دشواری که آزادگان در آن قرار داشتند، گفت: آزادگان با پایداری و وفاداری به آرمان‌های انقلاب و کشور، ثابت کردند که مقاومت و ایستادگی در برابر سختی‌ها نه تنها ممکن است، بلکه می‌تواند به الگویی برای نسل‌های آینده تبدیل شود، یادگیری از تجربه‌های آنان می‌تواند به ما کمک کند تا در برابر چالش‌ها و تهدید‌های نوین، روحیه‌ای مقاوم و امیدبخش داشته باشیم.

معاون رییس‌جمهور تأکید کرد: دیدار با آزادگان و شنیدن خاطرات آنان، تنها فرصتی برای بزرگداشت این عزیزان نیست، بلکه یک درس عملی برای انتقال ارزش‌ها و باور‌های دوران دفاع مقدس به نسل جدید محسوب می‌شود و می‌تواند به تقویت همبستگی اجتماعی و افزایش حس مسئولیت‌پذیری در میان جوانان منجر شود.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی، آزادگان را به عنوان الماس‌های درخشان ملت توصیف کرده‌اند و این تعبیر نشان‌دهنده اهمیت والای نقش آنان در تاریخ انقلاب و دفاع مقدس است. صبر، وفاداری و ایستادگی آزادگان در شرایط سخت اسارت، از مصادیق بارز مقاومت ملی و دینی است که همواره باید در حافظه تاریخی کشور ثبت شود.

مهندس اوحدی با اشاره به اینکه دوران اسارت با وجود سختی‌ها، فرصتی برای تمرین ایمان، اتحاد و نوع‌دوستی بود، اظهار کرد: تجربه آزادگان می‌تواند چراغ راهی برای جامعه در مواجهه با بحران‌ها و مشکلات آینده باشد و نسل‌های جدید با الگوگیری از این عزیزان، درک عمیق‌تری از ارزش‌های انسانی، ملی و اخلاقی پیدا کنند.

وی خاطرنشان کرد: نسل جوان باید با آشنایی با روایت‌ها و خاطرات آزادگان، اهمیت پایبندی به ارزش‌ها و انتقال آنها به نسل‌های بعدی را درک کند و بداند که مقاومت، ایمان و همبستگی می‌تواند مسیر پیشرفت کشور را هموار کند و جامعه‌ای پایدار و مقاوم بسازد.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران تأکید کرد: یادآوری صبر، فداکاری و استقامت آزادگان نقش مهمی در تحکیم وحدت ملی، افزایش روحیه اعتماد به نفس جمعی و مقابله با تهدید‌های نوین دارد و این مهم باید همواره مورد توجه مردم، مسئولان و نهاد‌های فرهنگی قرار گیرد تا نسل‌های آینده نیز با الگوگیری از آنان، مسیر درست خدمت به کشور و جامعه را دنبال کنند.

مهندس اوحدی گفت: سالگرد آزادگان فرصتی است تا نه تنها ایثار و مقاومت آنان بزرگ داشته شود، بلکه جامعه‌ای مقاوم، متحد و متکی به ارزش‌های انسانی و ملی شکل گیرد، این روز‌ها یادآور فداکاری‌ها و شجاعت‌هایی است که آزادگان در طول اسارت خود از خود نشان دادند و ما موظفیم این ارزش‌ها را به عنوان سرمایه‌ای ملی به نسل‌های آینده منتقل کنیم.