امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

هوش مصنوعی و تحلیل دقیق‌تر در پزشکی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۲۶- ۱۷:۱۳
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
آخرین جزئیات طرح کالابرگ
آخرین جزئیات طرح کالابرگ
۱۴۰۴-۰۵-۲۷
اما و اگر‌های تغییر واحد پول ملی
اما و اگر‌های تغییر واحد پول ملی
۱۴۰۴-۰۵-۲۶
رک و پوست کنده در پاسخ به یک پیام از آن سوی مرز‌ها
رک و پوست کنده در پاسخ به یک پیام از آن سوی مرز‌ها
۱۴۰۴-۰۵-۲۶
سفر رئیس جمهور به ارمنستان
سفر رئیس جمهور به ارمنستان
۱۴۰۴-۰۵-۲۷
خبرهای مرتبط

ایران چگونه در بازار جهانی۱۶ هزار میلیارد دلاری هوش مصنوعی سهم داشته باشد؟

هوش مصنوعی کلید نسل جدید واکسن‌های RNA شد

هوش مصنوعی در مقابل مقاومت آنتی‌بیوتیکی 

برچسب ها: هوش مصنوعی ، دانش پزشکی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 