به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در نشست کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیط زیست استان که به ریاست سید مجتبی علوی‌مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار برگزار شد، پرونده‌های متعدد سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفت که یکی از مهم‌ترین محور‌های آن طرح‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری بود.

در این جلسه ۱۶ طرح سرمایه‌گذاری بی‌نام در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری ارائه شد که پس از بررسی کارشناسی، ۱۵ طرح مورد موافقت اعضای کارگروه قرار گرفت و یک طرح نیز از دستور کار خارج شد. این پروژه‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌های گردشگری، جذب سرمایه‌گذاران و ایجاد فرصت‌های اشتغال در استان تعریف شده‌اند.

علوی‌مقدم در این نشست با اشاره به ضرورت مدیریت منابع آب برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری اظهار کرد: تأمین آب باید به‌طور جدی مدنظر قرار گیرد و برخورد با چاه‌های غیرمجاز نیز در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار دارد. وی همچنین یادآور شد که براساس مصوبات شورای برنامه‌ریزی، در صورت عدم پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی به استعلامات در مهلت مقرر، موضوع به‌عنوان پاسخ مثبت تلقی خواهد شد.

در این نشست علاوه بر طرح‌های میراث‌فرهنگی، چندین پروژه دیگر در حوزه جهاد کشاورزی از جمله پرورش مرغ تخم‌گذار و پرورش اسب نیز بررسی و به تصویب رسید. در مجموع، ۳۲ دستور کار سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف استان مطرح و تصمیمات لازم در خصوص آنها اتخاذ شد.