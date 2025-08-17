به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مهدی باوقار زعیمی افزود: در طرح مهر، ۱۳۵ فضای آموزشی جدید برای سال تحصیلی امسال در هرمزگان آماده می‌شود.

وی گفت: با شروع تحصیلی، ساخت ۵۰۰ کلاس درس جدید در استان هدف‌گذاری شده است.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان افزود: احداث مدرسه، توسعه کلاس، خوابگاه و سالن‌های ورزشی ازجمله طرح‌هایی است که مهر امسال به بهره برداری می‌رسد.

مهدی باوقار زعیمی گفت: مدارس جدید با ایده از معماری ایرانی-اسلامی و هماهنگ با اقلیم منطقه طراحی شده است.

وی افزود: در نهضت توسعه عدالت آموزشی بیش از ۳۴۰ طرح فضای آموزشی در استان با پیشرفت فیزیکی ۵۵ درصدی در حال ساخت است.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان گفت: برای اجرای این طرح‌ها بیش ازهزارو ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه می‌شود.

مهدی باوقار زعیمی افزود:سرانه آموزشی درهرمزگان پنج و ۲۵ صدم درصد است که تا ۲ سال آینده به سرانه کشور نزدیک می‌شویم.

وی گفت: سرانه آموزشی در کشور پنج و ۴۵ صدم درصد می‌باشد.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان افزود: در هرمزگان ۳۰۳ مدرسه فرسوده و تخریبی وجود دارد که تا دو سال آینده این مدارس بازسازی و یا ساخته می‌شوند.