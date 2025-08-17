پخش زنده
معاون گردشگری استان تهران از بازدید جمعی از بلاگرهای گردشگری تاجیکستانی در حاشیه نشست همکاریهای گردشگری میان تهران و دوشنبه، از خانه صنایعدستی درجه یک تلفیق هنر بازدید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رضا همتی گفت: در جریان این بازدید، علی طلوعی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تهران به همراه رایزن فرهنگی سفارت تاجیکستان در تهران و جمعی از مدیران و روسای انجمنهای صنفی گردشگری حضور داشتند. مهمانان تاجیکستانی با ظرفیتهای متنوع صنایعدستی ایران، بهویژه آثار شاخص هنرمندان تهرانی، آشنا شدند.
معاون گردشگری استان تهران در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت معرفی صنایعدستی ایرانی به گردشگران خارجی گفت: هنر زبان مشترک ملتهاست و میتواند فراتر از مرزها، پیامآور صلح و دوستی باشد. ما میخواهیم از طریق صنایعدستی، که حاصل قرنها ذوق و مهارت هنرمندان ایرانی است، چهرهای فرهنگی از ایران را به مخاطبان بینالمللی معرفی کنیم.
او با اشاره به اشتراکات فرهنگی میان ایران و تاجیکستان افزود: این بازدید فرصتی بود تا دوستان تاجیک ما جلوههایی از هنر ایرانی را از نزدیک لمس کنند. ما اشتراکات ریشهدار فرهنگی با یکدیگر داریم و این پیوندها در آثار صنایعدستی بهخوبی مشهود است. از سفالگری گرفته تا منبت و نگارگری، ریشههای مشترک فرهنگی در دو ملت پیداست.
معاون گردشگری استان تهران در پایان ابراز امیدواری کرد که با استمرار اینگونه برنامهها، زمینه برای توسعه همکاریهای گردشگری و فرهنگی میان ایران و تاجیکستان بیش از پیش فراهم شود و صنایعدستی ایرانی بهعنوان حامل هویت و تاریخ، در معرفی ظرفیتهای گردشگری کشور نقشآفرین باشد.