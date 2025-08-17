صعود تیم بسکتبال ۳ نفره ایران به دیدار نهایی روز آخر لیگ ملتهای آسیا
تیم بسکتبال ۳ به ۳ پسران ایران به دیدار نهایی روز آخر رقابتهای لیگ جوانان ملتهای آسیا صعود کرد.
در بخش پسران، ملی پوشان ایران با کسب دو پیروزی در مرحله گروهی مقابل چین و مالزی، راهی دیدار نهایی شدند و شانس کسب قهرمانی در مجموع این رقابتها را زنده نگه داشتند.
در بخش دختران، ملی پوشان ایران با دو شکست مقابل چین و ژاپن از صعود به دیدار نهایی بازماندند.
تیمهای بسکتبال ۳ به ۳ دختران و پسران ایران در حال حاضر به ترتیب در جایگاه ۸۰ و ۹۰ رنکینگ جهانی زیر ۲۳ سال قرار دارند. ملیپوشان کشورمان به جز کسب نتیجه به منظور بهبود جایگاه خود در رده بندی جهانی بسکتبال ۳ به ۳ با برنامهریزی از سال گذشته به این رقابتها اعزام شدند.