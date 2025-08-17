به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حامد شیشه بری با بیان این که میدان حضرت زینب حد فاصل تقاطع شهید جعفرزاده با بلوار سردار میرحسینی واقع شده است، گفت: با پیگیری‌های انجام شده توسط همکاران واحد عمران منطقه سه شهرداری یزد، توانستیم این طرح را حدود سه ماه تکمیل کنیم و برای بهره برداری در اختیار شهروندان قرار دهیم.

وی با اعلام این که برای احداث این میدان ۱۱۰ میلیارد ریال هزینه شده است، افزود: با اتمام عملیات عمرانی این طرح در یکی دو روز آینده، این میدان زیر بار ترافیکی قرار می‌گیرد و این میدان در هفته دولت به صورت رسمی بهره برداری می‌شود.

شیشه بری با اشاره به این که با احداث این میدان، علاوه بر تسهیل در تردد وسایل نقلیه، ضریب ایمنی ترافیکی آن نقطه نیز افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: احداث این میدان کاملا بر اساس مباحث شورای ترافیک استان، بررسی‌های ترافیکی و کارشناسی‌های تخصصی انجام شده است و امیدواریم با بهره برداری از این میدان، خطرات ترافیکی که قبلا در این نقطه وجود داشت، به طور کلی برطرف شود.

مدیر منطقه سه شهرداری یزد ادامه داد: بلوار شهید جعفرزاده به دلیل این که مسیر دسترسی به شهرک اندیشه، فاز‌های یک، دو و سه شهرک طوبی و همچنین جاده کنارگذر است، یکی از بلوار‌های پر تردد محسوب می‌شود و تقاطع آن با بلوار سردار میرحسینی، به نقطه‌ای ناایمن از نظر ترافیکی و حادثه خیز تبدیل شده بود که خوشبختانه با احداث این میدان، دیگر شاهد تصادفات و حوادث رانندگی در این نقطه نخواهیم بود.