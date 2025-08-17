پخش زنده
تولیت آستان مقدس حرم کاظمین با پیامی از تیم درمانی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی تقدیر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، متن پیام به شرح زیر است:
با تشکر و قدردانی
به / هلال احمر ایران
دبیرخانه عمومی آستان مقدس کاظمین
تقدیم این تقدیرنامه به پاس قدردانی از زحمات پربرکتتان
در خدمت زائران امام حسین (ع) که به حرم دو امام، کاظم_ع) و جوادین (ع)، یا در زیارت اربعین ۱۴۴۷ هجری قمری میآیند، از خداوند متعال میخواهیم که به شما توفیق دهد و گامهایتان را برای احیای امر محمد و آل محمد هدایت کند.
خداوند کسانی را که امر آنها را احیا میکنند، رحمت کند.
خداوند اعمال شما را به نیکی بپذیرد، زیرا او شنوا و پاسخگو است.
خادم دو امام، الکاظمین و الجوادین
معاون دبیرکل حرم کاظمیه
مهندس فلاح عبدالحسن الانبری
١٤٤٧هـ - ٢٠٢٥م