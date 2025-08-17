به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، متن پیام به شرح زیر است:

با تشکر و قدردانی

به / هلال احمر ایران

دبیرخانه عمومی آستان مقدس کاظمین

تقدیم این تقدیرنامه به پاس قدردانی از زحمات پربرکتتان

در خدمت زائران امام حسین (ع) که به حرم دو امام، کاظم_ع) و جوادین (ع)، یا در زیارت اربعین ۱۴۴۷ هجری قمری می‌آیند، از خداوند متعال می‌خواهیم که به شما توفیق دهد و گام‌هایتان را برای احیای امر محمد و آل محمد هدایت کند.

خداوند کسانی را که امر آنها را احیا می‌کنند، رحمت کند.

خداوند اعمال شما را به نیکی بپذیرد، زیرا او شنوا و پاسخگو است.

خادم دو امام، الکاظمین و الجوادین

معاون دبیرکل حرم کاظمیه

مهندس فلاح عبدالحسن الانبری

١٤٤٧هـ - ٢٠٢٥م