به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سایت فیبا در گزارشی برترین بازیکنان جوان رقابت‌های بسکتبال جام آسیا ۲۰۲۵ عربستان را معرفی کرد که در بین این بازیکنان، نام محمد امینی، ستاره ۲۰ ساله تیم ملی بسکتبال ایران نیز به چشم می‌خورد.

سایت فیبا در گزارش خود در خصوص درخشش محمد امینی در این رقابت‌ها نوشته است: به ندرت پیش می‌آید که یک بازیکن ۲۰ ساله در مراحل حذفی بتواند کنترل جریان بازی را به دست بگیرد، اما محمد امینی این کار را برای ایران انجام داد. او با میانگین ۱۷.۸ امتیاز، ۶.۵ ریباند و کارایی ۱۶، در این سه آمار دومین بازیکن برتر تیم ملی ایران به شمار می‌آید و در آمار‌های پاس گل و توپ ربایی نیز سومین بازیکن برتر این تیم است. درخشان‌ترین لحظه او در این رقابت‌ها در مرحله یک چهارم نهایی و مقابل چین تایپه رقم خورد. جایی که او موفق به ثبت ۳۰ امتیاز و ۱۱ ریباند شد تا به بازگشت فوق العاده تیم ملی ایران در این بازی کمک کند. امینی نقش مهمی در صعود ایران به مرحله نیمه نهایی ایفا کرده است.