انتقال برندههای خودروهای وارداتی به فهرست جایگزین
برخی از متقاضیان خرید خودروهای وارداتی که برنده قرعه کشی اعلام شده بودند حالا در فهرست جایگزین (رزرو) قرار گرفتهاند.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
، مهدی ضیغمی مدیر طرح خودروهای وارداتی وزارت صمت، موضوع انتقال برخی از برندهها را بهعنوان جایگزین (رزرو) تایید کرد، اما پاسخی درباره علت ماجرا نداد.
بیشترین گلایهها از سوی خریداران شرکت پارس خودرو است که در سامانه خودروهای وارداتی ابتدا، برنده قرعه کشی معرفی شده بودند، اما چند روز بعد، وضعیت آنها در سامانه تغییر کرده و پیامکی بهعنوان اصلاحیه نتایج برای آنها ارسال شده است.
در این پیامک اعلام شده که عطف به ابلاغیه صورت گرفته توسط متولی واردات خودروی کشور و نظر به اولویتبندی صورت گرفته، نوبت شما از فهرست اصلی به رزرو تغییر یافته است.