منابع عبری از رصد یک فروند موشک بالستیک یمن به سمت اراضی اشغالی و فعال شدن آژیر خطر در مناطق مختلف از جمله تل آویو و قدس اشغالی خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،عصر امروز یک فروند موشک بالستیک از یمن به سمت اراضی اشغالی شلیک شده است.
کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد در پی شلیک این موشک بالستیک، آژیر هشدار در ۲۷۰ نقطه از اراضی اشغالی از جمله شهرهای تل آویو و قدس اشغالی فعال شده است.
برخی دیگر از منابع عبری گزارش دادند پس از اعلام حمله موشکی یمن، فعالیت فرودگاه بنگوریون در تلآویو متوقف شد.
با این حال ارتش رژیم اشغالگر مدعی شد شلیک موشک از یمن را رصد کرده و سامانههای دفاع هوایی آن را رهگیری کردند.
سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن در تازهترین اظهارات خود بار دیگر اعلام کرد تا زمان توقف تجاوزها به غزه و پایان دادن به محاصره این منطقه، یمنیها به حمایتهای خود از این باریکه تحت محاصره و نسل کُشی اسرائیلی ادامه خواهند داد.
وی تأکید کرد یمن تسلیم دشمن نخواهد شد و جنایتکاران خواهند فهمید که تجاوز به ملت بزرگ یمن بهای زیادی برای آنها دارد و باعث میشود که مقاومت و ثبات یمنیها بیشتر و عملیات پشتیبانی از ملت مظلوم فلسطین گستردهتر شود.