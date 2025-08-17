پیکر پدر شهید مهران رضایی، امروز در قائم شهر تشییع و خاکسپاری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حاج روح الله رضایی پدر بزرگوار شهید مهران رضایی پس از سال‌ها صبر و بردباری در ۹۲ سالگی دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

پیکر مرحوم حاج روح الله رضایی عصر امروز یکشنبه ۲۶ مرداد بر دستان مردم قدرشناس تشییع و پس ازاقامه نماز، در گلزار شهدای موحدین قائم شهر به خاک سپرده شد.

شهید مهران رضایی که به عنوان دانش آموز بسیجی راهی جبهه‌های حق علیه باطل شد در ۲۰ سالگی و در سال ۱۳۶۵ در عملیات شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.