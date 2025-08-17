انزو کریولی، مهاجم اسبق تیم فوتبال بوردو فرانسه به طلایی پوشان پیوست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بازیکن ۲۹ ساله که پست مهاجم هدف بازی می‌کند، کریولی سابقه بازی در تیم‌های ملی زیر ۲۰ و ۲۱ سال فرانسه را دارد. او در سال ۲۰۱۵ در تورنمنت تولون شرکت کرد و با ۴ گل به همراه اشرف بن‌چارکی از مراکش، به‌عنوان بهترین گلزن این رقابت‌ها شناخته شد.

این تجربه بین‌المللی، توانایی او در رقابت‌های سخت و فشار بالا را تقویت کرد و باعث شد برای حضور در لیگ‌های حرفه‌ای و حتی تیم ملی بزرگسالان آماده‌تر باشد.

وی همچنین برای در تیم‌های بوردو، باستیا، سن‌اتین در لیگ یک فرانسه و همچنین باشاک‌شهیر و آنتالیااسپور در لیگ ترکیه به میدان رفته است.

کریولی طی سه فصل گذشته عضو باشگاه سروت سوئیس بوده و در فصل گذشته لیگ این کشور، در ۳۲ مسابقه موفق به ثبت ۸ گل شده است.

تیم فوتبال سپاهان در هفته نخست لیگ برتر سه‌شنبه ۲۸ مرداد مهمان تیم ملوان بندرانزلی خواهد بود.