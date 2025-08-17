به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ این درمانگاه با زیربنای ۲۵۰۰ مترمربع و برآورد اولیه ۱۵۰ میلیارد تومان، گامی مهم در تقویت زیرساخت‌های درمانی و ارتقای رفاه عمومی به شمار می‌رود.

«اسدالله چراغی» نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی در نشست وبیناری آیین بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی شصت و پنج طرح سازمان تامین اجتماعی گفت: یکی از مطالبات بحق مردم بهره مندی از درمانگاه تأمین اجتماعی بود که محقق شد.