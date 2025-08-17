در جلسه امروز یکشنبه شورای شهر تهران موضوعات مربوط به برخی از محلات کم برخوردار، سامانه شفافیت شهرداری و برنامه چهارم توسعه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رئیس کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر تهران گفت: کمیسیون شهرسازی می‌تواند از دستگاه‌های مختلف دعوت کند که مشکل تاریخی مردم در محلاتی همچون ده‌ونک را برطرف کند.

ناصر امانی در سیصد و چهل و هشتمین جلسه شورای شهر اظهار داشت: تذکر بنده در مورد طرح موضعی چند محله کم‌برخوردار است که از ابتدای دوره پیگیری شده، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.