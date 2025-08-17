لزوم تلاش در استفاده از روشهای نوین آموزشی برای دانش آموزان عشایر
مدیر کل دفتر توسعه عدالت آموزشی و عشایر وزارت آموزش و پرورش در یاسوج بر توسعه زیرساختهای فناورانه برای افزایش کیفیت یادگیری در مناطق عشایری تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و عشایر وزارت آموزشوپرورش از اداره آموزش و پرورش عشایر کهگیلویه و بویراحمد بازدید و روند فعالیت کارگروههای پروژه مهر و آمادهسازی مدارس برای بازگشایی مطلوب مدارس در مناطق عشایری را بررسی کرد.
مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و عشایر وزارت آموزشوپرورش گفت: باید با اهتمام ویژه تلاش کنیم دانشآموزان عشایری در روز اول مدرسه با محیطی امن، سالم و مجهز سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.
امیر مهردادی افزود: انعطافپذیری در برنامهریزی، استفاده از فناوریهای نوین آموزشی و بومیسازی محتوای درسی از اصول مهمی است که باید در تمام مراحل پروژه مهر مدنظر قرار گیرد.
وی تأکید کرد: رفع مشکلات زیرساختی از جمله تأمین تجهیزات آموزشی، بهبود فضای فیزیکی مدارس، تأمین سرویسهای حمل و نقل و بهداشت مدارس از اولویتهای اصلی ما است و پیگیری جدی این موارد باید در دستور کار قرار گیرد تا عدالت آموزشی برای همه کودکان عشایری تحقق یابد.
وی در این نشست بر اهمیت توسعه زیرساختهای فناورانه و بهرهگیری از روشهای نوین آموزشی برای افزایش کیفیت یادگیری در مناطق پراکنده عشایری تأکید کرد.
محبتی رئیس آموزش و پرورش عشایر استان هم به چالشهای موجود در مسائل آموزشی مدارس اشاره کرد و خواستار تسریع در تکمیل طرحهای نیمهتمام از جمله سالن ورزشی موشمی زیلایی، احداث چمن مصنوعی در مدارس پرجمعیت و ساخت خانه معلم برای همکاران شد.