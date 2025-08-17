

وی رئیسعلی دلواری را نماد و شناسنامه استان بوشهر در مبارزه با متجاوزان، استکبار جهانی و رژیم نامشروع صهیونیستی عنوان کرد و افزود: فضای لازم برای برگزاری این یادواره در شهر دلوار وجود ندارد که تامین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل مجتمع فرهنگی و هنری این شهر ضروری است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: همزمان با برگزاری این یادواره همایش درس مقاومت با مشارکت جامعه دانشگاهی و فرهنگی استان و همایش زنان و مقاومت جنوب برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونسیتی علیه کشورمان، اظهار کرد: یکی از مولفه‌های قدرت نرم هر کشوری مردم هستند در دفاع مقدس اخیر نیز انسجام ملی شکل گرفت که اتخاذ برنامه ریزی برای استمرار و ارتقای سطح این مهم ضروری است.

آیت‌الله صفایی بوشهری با محکوم کردن تجاوز وحشیانه و غیرانسانی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به خاک ایران اسلامی از حماسه‌آفرینی مردم ایران با فرماندهی رهبر معظم انقلاب و تلاش و کوشش و مجاهدت نیرو‌های مسلح، نهاد‌های امنیتی، مردم و دولت قدردانی کرد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر تصریح کرد: این حماسه، برگ زرینی در تاریخ ملت ایران است و آغازی بر اقتدار روزافزون ایران اسلامی و مسلمانان و آزادگان جهان خواهد بود.

وی یاد و خاطره شهدای گرانقدر دفاع مقدس ۱۲ روزه را از جمله فرماندهان سپاه، اعضای نهاد‌های امنیتی، دانشمندان، مردم عزیز و نیز کودکان و زنان گرامی داشت و اظهار امیدواری کرد که این عزیزان با سالار شهیدان محشور شوند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: باتوجه به خشکسالی و ناترازی منابع آبی برای ترویج فرهنگ صرفه جویی و استفاده بهینه آب باید از همه ظرفیت‌ها استفاده شود.

آیت الله صفایی بوشهری یادآور شد: در زمان حاضر بخش زیادی از آب مورد نیاز شرب و کشاورزی این استان از استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد تامین می‌شود.

وی گفت: کمبود آب مورد نیاز مشترکان با منابع موجود مشکلاتی ایجاد کرده است که برای برون رفت از این وضعیت باید تدبیر شود.

امام جمعه بوشهر مسجد را کانون وحدت دانست و گفت: در رابطه با مساجد در این استان خیلی فعالیت شده است، اما با مسجد تراز فاصله زیاد است. به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر ، آیت‌الله صفایی بوشهری در دومین نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر با اشاره به برگزاری یادواره شهید رئیسعلی دلواری سردار مقابله با استعمار در شهریور یادآور شد: ۱۲ شهریورماه سالروز شهادت رئیسعلی دلواری به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار نامگذاری شده است و هرساله به همین مناسبت یادواره‌ای با حضور شخصیت‌های ملی در شهر دلوار برگزار می‌شود که نیازمند برنامه ریزی مناسب و حمایت بین بخشی است.وی رئیسعلی دلواری را نماد و شناسنامه استان بوشهر در مبارزه با متجاوزان، استکبار جهانی و رژیم نامشروع صهیونیستی عنوان کرد و افزود: فضای لازم برای برگزاری این یادواره در شهر دلوار وجود ندارد که تامین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل مجتمع فرهنگی و هنری این شهر ضروری است.نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: همزمان با برگزاری این یادواره همایش درس مقاومت با مشارکت جامعه دانشگاهی و فرهنگی استان و همایش زنان و مقاومت جنوب برگزار خواهد شد.وی با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونسیتی علیه کشورمان، اظهار کرد: یکی از مولفه‌های قدرت نرم هر کشوری مردم هستند در دفاع مقدس اخیر نیز انسجام ملی شکل گرفت که اتخاذ برنامه ریزی برای استمرار و ارتقای سطح این مهم ضروری است.آیت‌الله صفایی بوشهری با محکوم کردن تجاوز وحشیانه و غیرانسانی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به خاک ایران اسلامی از حماسه‌آفرینی مردم ایران با فرماندهی رهبر معظم انقلاب و تلاش و کوشش و مجاهدت نیرو‌های مسلح، نهاد‌های امنیتی، مردم و دولت قدردانی کرد.رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر تصریح کرد: این حماسه، برگ زرینی در تاریخ ملت ایران است و آغازی بر اقتدار روزافزون ایران اسلامی و مسلمانان و آزادگان جهان خواهد بود.وی یاد و خاطره شهدای گرانقدر دفاع مقدس ۱۲ روزه را از جمله فرماندهان سپاه، اعضای نهاد‌های امنیتی، دانشمندان، مردم عزیز و نیز کودکان و زنان گرامی داشت و اظهار امیدواری کرد که این عزیزان با سالار شهیدان محشور شوند.نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: باتوجه به خشکسالی و ناترازی منابع آبی برای ترویج فرهنگ صرفه جویی و استفاده بهینه آب باید از همه ظرفیت‌ها استفاده شود.آیت الله صفایی بوشهری یادآور شد: در زمان حاضر بخش زیادی از آب مورد نیاز شرب و کشاورزی این استان از استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد تامین می‌شود.وی گفت: کمبود آب مورد نیاز مشترکان با منابع موجود مشکلاتی ایجاد کرده است که برای برون رفت از این وضعیت باید تدبیر شود.امام جمعه بوشهر مسجد را کانون وحدت دانست و گفت: در رابطه با مساجد در این استان خیلی فعالیت شده است، اما با مسجد تراز فاصله زیاد است.

استاندار بوشهر نیز ضمن تسلیت ایام ماه صفر، از حضور مردم متدین در آیین‌های اربعین و دست‌اندرکاران قدردانی کرد.

ارسلان زارع با تأکید بر جایگاه تاریخی استان در مبارزه با استعمار و استکبار، استان بوشهر را پایتخت مقاومت و استکبارستیزی ملت بزرگ ایران نام برد و اظهار کرد: نام و حماسه شهید رئیسعلی دلواری و رشادت‌های غیورمردان تنگستان و سایر شهرستان‌های استان باید در هفته رشادت و استکبارستیزی به‌صورت درخور و در گستره ملی نمایش داده شود.

وی از برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری باشکوه مراسم خبر داد و گفت: در این چند ساله تجارب خوبی در برپایی این مراسم و اجلاسیه‌ها کسب شده و امیدواریم امسال نیز با حضور مهمانان ملی به‌خوبی برگزار شود.

استاندار بوشهر از تدوین برنامه‌های هفته رشادت و استعمارستیزی در سالروز شهادت رئیسعلی دلواری، سردار مبارزه با استعمار انگلیس خبر داد و گفت: در این عرصه برنامه‌های متعددی طراحی شده است.

زارع به نقش زنان لرده در مقابله با استعمار اشاره کرد و خواستار پژوهش بیشتر در مورد زوایای کمتر شناخته شده نقش آنان شد.

وی از دانشگاه‌ها و دستگاه‌های فرهنگی خواست تا در این زمینه کار کنند و افزود: بزرگداشت‌های سال جاری و سال آینده باید به‌صورت شایسته اجرا شوند.

زارع به اولویت تقویت همبستگی اجتماعی و وفاق ملی پرداخت و از تأکیدات رئیس‌جمهور و منویات رهبر معظم انقلاب درباره حفظ اتحاد مردم و انسجام اجتماعی یاد کرد و ابراز داشت: رسانه‌ها، صدا و سیما و دستگاه‌های فرهنگی باید در تقویت سرمایه اجتماعی و وفاق ملی موجود نقش‌آفرین باشند.

وی سپس به مسئله آب و مدیریت مصرف پرداخت و توضیح داد: استان بوشهر به شکل قابل توجهی برای تأمین آب شرب و کشاورزی به منابع خارج از استان وابسته است.

استاندار بوشهر آمار مصرف آب شرب استان را افزون بر ۴۲۰ هزار متر مکعب و مجموع تولید کنونی را حدود ۳۸۰ هزار متر مکعب اعلام کرد و گفت: این کمبود ۴۰ هزار مترمکعبی در برخی شهرستان‌ها مانند دشتستان و جم بیشتر نمایان می‌شود.

وی با بیان اینکه بخش عمده مصرف آب در استان مربوط به بخش کشاورزی است تأکید کرد: تغییر الگوی کشت و بازنگری در مدیریت آب کشاورزی ضروری است.

زارع همچنین به هدررفت بالای شبکه‌های آب آشامیدنی اشاره کرد و افزود: در بعضی مناطق هدررفت تا حدود ۴۰ درصد می‌رسد که در این راستا طرح نوسازی شبکه آبرسانی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: هم‌اکنون اعتبارات قابل توجهی برای اصلاح خطوط انتقال و شبکه‌های آب در شهرستان‌های بزرگ، از جمله بوشهر و دشتستان، در نظر گرفته شده است، اما اصلاح کامل شبکه‌ها نیازمند اعتبارات بسیار زیاد و اجرای آنها تا حدودی زمان‌بر است.

‌استاندار بوشهر در ادامه، نقش مساجد و مدیریت محله‌محور را در تشویق مردم به مشارکت و مدیریت مصرف برجسته دانست و از حمایت و رویکرد رئیس جمهور نسبت به مدیریت مردمی و محوریت مسجد در فعالیت‌های فرهنگی تمجید کرد.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ضرورت تقویت انسجام ملی گفت: نباید به اختلافات در جامعه که خواسته دشمنان و استاد آن نیز موساد است دامن زده شود.

جعفر پورکبگانی افزود: همه علاقه‌مندان به سربلندی ایران اسلامی اصرار بر وحدت دارند و همه باید دقت کنیم که این مهم به بالاترین سطح در جامعه نمود پیدا کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر نیز گفت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه براساس مصوبه شورای اطلاع رسانی استان اقدام‌های خوبی در زمینه هم افزایی، وحدت و تقویت انسجام ملی از طریق خبرگزاری‌ها، مطبوعات و دیگر رسانه‌های این استان انجام شد.

محمد حسین زندویان با قدردانی از عملکرد خوب رسانه‌های استان بوشهر در مدت یادشده، افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز برای تقویت انسجام ملی چندین سفارس تولید محتوا در قالب کلیپ با موضوعات ایثار، مقاومت و شهادت توسط هنرمندان این استان انجام داد.

وی یادآور شد: شیوه‌نامه‌هایی نیز در راستای تحکیم وحدت ملی به رسانه‌ها داده شده است که بررسی‌ها بیانگر همراهی مطلوب اصحاب رسانه در این زمینه دارد.

در این نشست از شهره سراجی و محمد نجفی کارشناسان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر به‌واسطه اجرا برنامه‌های مطلوب دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی این استان تجلیل شد.

همچنین از ۲ عنوان کتاب «بوشهر کانون مقاومت بیداری» و «یا علی زیر سایه علی سفرنامه ۱۷ روز در نجف اشرف» به قلم حسین نامور رونمایی شد.