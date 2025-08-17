رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس: روایت بی‌واسطه آزادگان از آن سال‌های سخت، پادزهری قدرتمند در برابر سم تحریف و فراموشی است که دشمن می‌کوشد به نسل جوان ما تزریق کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار به مناسبت ۲۶ مرداد، سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی پیامی صادر کرد.

در این پیام آمده است: بیست و ششم مردادماه، روزی که خاک وطن، میزبان صبورترین و مقاوم‌ترین فرزندان خود شد و ملت ایران، یکی از شیرین‌ترین پیروزی‌های معنوی خود را جشن گرفت. آزادگان، گنجینه‌های زنده و اسطوره‌های پایداری هستند که سال‌ها در تاریک‌ترین زندان‌های رژیم بعث، درخشان‌ترین مفاهیم عزت، غیرت و ایمان را معنا بخشیدند.

آنان سفیران صبور ملتی بودند که زیر وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها، سرود استقامت خواندند و اردوگاه‌های اسارت را به دانشگاه انسان‌سازی و مقاومت تبدیل کردند. امروز، در عصر نبرد‌های روایی و جهاد تبیین، هر آزاده یک کتاب ناطق و یک سند زنده از حقانیت و مظلومیت ملت ایران است.

روایت بی‌واسطه شما از آن سال‌های سخت، پادزهری قدرتمند در برابر سم تحریف و فراموشی است که دشمن می‌کوشد به نسل جوان ما تزریق کند. استقامت شما، به ما می‌آموزد که در برابر هیچ فشاری نباید از آرمان‌های خود عقب نشست.

اینجانب، با گرامیداشت این روز بزرگ و تاریخی، سر تعظیم در برابر شکوه پایداری شما آزادگان سرافراز و صبر زینب‌وار خانواده‌های گرانقدرتان فرود می‌آورم. خدمت به شما قهرمانان ملی و انتقال میراث گران‌بهایتان به نسل‌های آینده، وظیفه‌ای انکارناپذیر و ادای دین به تاریخ پرافتخار این سرزمین است. از خداوند متعال، برایتان سلامتی، عزت و توفیق روزافزون مسئلت دارم.