قیمت جهانی طلا طی هفته گذشته اصلاح داشت و به سطح جدیدی رسید.
قاسم کریمی در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: مهمترین عامل این کاهش، افزایش بیش از انتظار شاخص تورم تولیدکننده در آمریکا بود که نشاندهنده افزایش هزینههای تولید شرکتها است و این موضوع احتمال افزایش تورم در آینده را تقویت میکند.
وی افزود: «این شرایط باعث شده فدرال رزرو کمتر تمایل داشته باشد نرخ بهره را کاهش دهد و این موضوع سبب شده سرمایهگذاران در مواجهه با ریسک، داراییهای خود را بفروشند و از ریسکپذیری بکاهند. در نتیجه، قیمت طلا در بازارهای جهانی تحت فشار قرار گرفته و اصلاح محدودی را تجربه کرده است.»
کریمی ادامه داد که سرمایهگذاران انتظار دارند تا پایان شهریور، پیش از جلسه فدرال رزرو، نرخ بهره کاهش یابد و این پیشبینی موجب شده اصلاح قیمت طلا محدود بماند.
از منظر تحلیل تکنیکال، قیمت طلا در یک الگوی مثلثی قرار گرفته است؛ و تا زمانی که قیمت در این مثلث باقی بماند، اخبار و رویدادهای مختلف بازار را نوسانی میکنند.
با توجه به این شرایط، فعالان بازار جهانی طلا چشمانتظار تصمیمات آینده فدرال رزرو هستند که میتواند مسیر حرکت قیمتها را تعیین کند.