تاج: تلاش ما کسب بهترین نتیجه در بازیهای آسیایی جوانان است
رئیس فدراسیون فوتبال در دومین نشست تخصصی فدراسیونها و انجمنهای ورزشی اعزامی به بازیهای آسیایی جوانان - بحرین با مسئولین کمیته ملی المپیک شرکت کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مهدی تاج در این نشست، ضمن اشاره به قدمت بالای فوتسال در ایران که همواره با کسب عناوین قهرمانی همراه بوده است، اظهار داشت: نخستین بار است که در این مسابقات و در رده سنی زیر ۱۷ سال شرکت میکنیم. شرایط هر دو تیم فوتسال پسران و دختران ما خوب است و انشاءالله تلاش می کنیم ضمن حفظ این شرایط، بهترین نتیجه را در بازیهای آسیایی جوانان کسب کنیم.
وی بر ضرورت برگزاری نشستهای تخصصی اشاره کرد و گفت: شرایط اعزام فوتسالیست ها، لباس، کادر اعزامی، هتل و ... از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد که موارد بسیار مهمی است.