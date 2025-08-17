به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی تاج در این نشست، ضمن اشاره به قدمت بالای فوتسال در ایران که همواره با کسب عناوین قهرمانی همراه بوده است، اظهار داشت: نخستین بار است که در این مسابقات و در رده سنی زیر ۱۷ سال شرکت می‌کنیم. شرایط هر دو تیم فوتسال پسران و دختران ما خوب است و انشاءالله تلاش می کنیم ضمن حفظ این شرایط، بهترین نتیجه را در بازی‌های آسیایی جوانان کسب کنیم.

وی بر ضرورت برگزاری نشست‌های تخصصی اشاره کرد و گفت: شرایط اعزام فوتسالیست ها، لباس، کادر اعزامی، هتل و ... از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد که موارد بسیار مهمی است.