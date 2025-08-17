پخش زنده
امروز: -
رییس هیئت بدمینتون زنجان گفت: اولین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی بدمینتون زیر نظر سروش اسکندری و حسن متقی مربیان تیم ملی مردان در کمپ فدراسیون بدمینتون در تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛غلامرضا باقری با اعلام این خبر گفت: در این اردو ۱۴ ورزشکار برتر کشور به این اردو دعوت شدند و ازهیئت بدمینتون استان زنجان بازیکنان شایسته این استان، مهدی انصاری، علیرضا قاسمی و امیر حسین حسنی جهت شرکت در اردوی تیم حضور دارند.
باقری با بیان اینکه یکی از سیاستهای اصلی بدمینتون استان زنجان توجه به امر استعدادیابی است، بیان کرد: توجه به امر استعدادیابی از تأکیدات فدراسیون بدمینتون در سالهای گذشته و طی امسال بوده و بر همین اساس هیئتهای استانی نیز استعدادیابی را در اولویتهای اصلی خود قرار دادهاند.
وی خاطرنشان کرد: استعدادیابی هیئت بدمینتون استان زنجان محدود به فصل خاصی نیست و در تمامی ایام سال مربیان بدمینتون استان آماده استعدادیابی هستند.
گفتنی است: اردوی تیم ملی بدمینتون مردان از ۲۶ مرداد لغایت ۳۱ مرداد در تهران برگزار خواهد شد.