به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ عیسی روشن قلب با اشاره به اینکه یکی از دلایل اصلی ناترازی در شبکه توزیع برق ، مصرف بسیار بالای دستگاه‌های ماینر استخراج کننده رمز ارز است، گفت: در پی گزارشی مبنی بر نگهداری تعدادی دستگاه غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال ، بلافاصله تیمی از ماموران انتظامی کلانتری ۲۲ به نشانی مورد نظر اعزام شدند و پس از بازدید ، ۱۷ دستگاه ماینر غیرمجاز به همراه متعلقات آن را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت با بیان اینکه کارشناسان ارزش ماینر‌های کشف شده را ۱۹ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند گفت: متهم ۵۱ ساله دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.