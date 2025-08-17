به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، امیرمهدی سعیدی نوا فرنگی‌کار قمی که در قالب تیم‌منتخب کشورمان به رقابت‌های بین‌المللی جام لیوبومیر ایوانوویچ صربستان اعزام شده بود، در دور نخست با نتیجه ۱۱ - ۱ نماینده سوئد را شکست داد، ولی در دور دوم با نتیجه ۷ - صفر برابر والیوفسکی از بلاروس شکست خورد و به دیدار رده‌بندی رفت.

او در این مرحله با برتری ۹ - صفر مقابل گورنیاشکی از بلغارستان در جایگاه سومی ایستاد و مدال برنز را کسب کرد.