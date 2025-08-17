مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان از تمهیدات لازم برای جابجایی زائران حرم رضوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ عادل مصدقی گفت: روزانه ۴۵ دستگاه اتوبوس برای جا به جایی زائران در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: از سه شنبه ۲۸ مرداد پیش فروش بلیط آغاز می‌شود و تا سه شنبه چهارم شهریور طی هشت روز خدمات دهی جابجایی زائران حرم رضوی ادامه دارد.

مصدقی افزود:در راستای جابجایی زائران اربعین نیز تا شب گذشته ۱۲۰ دستگاه اتوبوس تعداد ۱۹هزار و ۲۱۰ زائر را در قالب۸۷۷ سفر رفت و برگشت خدمات رسانی کردند.

فرمانده پلیس راه فرماندهی انتظامی استان گلستان نیز از حجم بالای تردد در روز‌های پایانی ماه صفر و ماه آخر تابستان بویژه در معابر اصلی برون شهری استان خبر داد.

سرهنگ محمود شهرکی افزود: تیم‌های محسوس و نامحسوس پلیس راه و ده پاسگاه پلیس راه در کل استان در آماده با صد در صد جهت برقراری امنیت ترافیکی قرار دارند.

وی اضافه کرد: توصیه می‌شود رانندگان وسایل نقلیه عمومی و شخصی از عجله و شتاب پرهیز و به قوانین رانندگی اهتمام بیشتری داشته باشند.