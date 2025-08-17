با هدف توسعه شبکه‌ها رادیویی و تلویزیونی، مؤدیان مالیاتی می‌توانند با اختصاص بخشی از مالیات خود به توسعه شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی نقاط محروم، در بهبود پوشش رسانه‌ای خراسان جنوبی مشارکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: طبق این طرح، گروهی از مشاغل و کسبه یا مؤدیانی که به‌عنوان شخص حقیقی فعالیت می‌کنند و مشمول تبصره ماده ۱۰۰ هستند، می‌توانند مالیات خود را قطعی کرده و بهبود و تکمیل پوشش تلویزیونی در ۲۵ نقطه محروم و فاقد پوشش خراسان جنوبی را به عنوان یکی از طرح‌هایی که در آن مالیات‌شان صرف می‌شود را انتخاب کنند.

کریمدادی افزود: پارسال، ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای تکمیل پوشش ایستگاه‌های کم‌قدرت در ۵ نقطه محروم خراسان جنوبی نیاز بود که ۷۲ درصد این اعتبار تأمین شد.

به گفته وی امسال این طرح در ۲۵ نقطه محروم فاقد پوشش ادامه پیدا می‌کند و برای تکمیل پوشش شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی دیجیتال در این نقاط، به ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی افزود: نشان‌دار کردن مالیات‌ها نه تنها می‌تواند به فرهنگ‌سازی در زمینه پرداخت مالیات کمک کند، بلکه موجب افزایش آگاهی مردم از اهمیت این پرداخت‌ها در تکمیل پروژه‌های زیرساختی می‌شود.

کریمدادی افزود: این امر همچنین باعث می‌شود مؤدیان با انگیزه بیشتری به پرداخت مالیات اقدام و از فرار مالیاتی دوری کنند.

به گفته وی این رویکرد، علاوه بر تقویت حس مسئولیت اجتماعی، می‌تواند موجب مشارکت فعال مردم در توسعه کشور و کاهش فرار مالیاتی شود.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی نیز در این خصوص گفت: شهروندان و مؤدیان می‌توانند با مشارکت در این طرح، گامی مؤثر در توسعه شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی بردارند و در پیشرفت فرهنگی و اجتماعی استان سهمی داشته باشند. آینه‌دار، افزود: همچنین از طریق این مشارکت، می‌توانند در تسریع پوشش رادیو تلویزیونی در نقاط محروم استان نقش داشته باشند.

وی تأکید کرد: همه ما باید در کنار یکدیگر برای توسعه زیرساخت‌های رسانه‌ای تلاش کنیم و با مشارکت فعال در این طرح، در گسترش رسانه‌های رادیویی و تلویزیونی در نقاط محروم استان سهمی داشته باشیم.

مؤدیان مالیاتی می‌توانند تا پایان شهریورماه سال جاری با مراجعه به my.tax.gov.ir مالیات خود را پرداخت کرده و در این طرح شرکت کنند تا در بهبود پوشش رسانه‌ای مناطق فاقد پوشش استان خراسان جنوبی سهیم شوند.