آغاز برداشت انجیر از باغات استان ایلام
در استان ایلام ۲۱۵ هکتار باغ انجیر وجود دارد و تاکنون ۳۰ درصد از این محصول برداشت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ پیش بینی میشود از باغات انجیر استان ایلام بیش از ۴۰۰ تن انجیر به ارزش ریالی ۳۲۰ میلیارد ریال برداشت شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبدانان گفت: از ۵۳۰ هکتار باغات مثمر در این شهرستان بیش از ۳۰ هکتار آن به کاشت محصول انجیر اختصاص یافته است.
امینی پور در ادامه افزود: از ۱۶ رقم انجیر بومی محلی استان ایلام ۲ رقم زرد و سیاه در این شهرستان مورد کشت و کار قرار میگیرد.