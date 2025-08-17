برگزاری لیگ برتر فوتسال بانوان با حضور ۱۲ تیم
لیگ برتر فوتسال بانوان کشور در فصل مسابقاتی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با رقابت ۱۲ تیم از ۲۰ شهریور آغاز خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مراسم قرعهکشی لیگ برتر فوتسال بانوان با حضور فریده شجاعی نایبرئیس فدراسیون فوتبال، محمد رحمان سالاری عضو هیئترئیسه، احسان کامیانی سرپرست کمیته و سازمان لیگ فوتسال، امیرمحمد نوری مسئول برگزاری مسابقات فوتسال، سمیرا بیگدلی مسئول برگزاری لیگ برتر فوتسال بانوان، احسان محمدی مدیر روابط عمومی سازمان لیگ فوتسال و نمایندگان ۱۲ باشگاه برگزار شد.
کامیانی: لیگ با برنامههای تیم ملی هماهنگ خواهد بود
احسان کامیانی، رئیس سازمان لیگ فوتسال گفت: قبل از هر چیز از زحمات بی شائبه و نگاه ویژه آقای تاج به برگزاری لیگ برتر فوتسال بانوان تشکر ویژه دارم که اگر نوع دیدگاهش نبود ما در این زمینه با وجود شرایط موجود به مشکل میخوردیم. اولویت امسال ما در فدارسیون و سازمان لیگ فوتسال حمایت از تیم ملی فوتسال بانوان در جام جهانی است. جلسات متعددی با سرمربی تیم ملی خانم مظفر داشتهایم تا برنامه لیگ با اردوها و برنامههای تیم ملی هماهنگ شود.
وی ضمن تقدیر از رسانهها برای پوشش فوتسال بانوان در فصل گذشته، افزود: مسابقات از ۲۰ شهریور آغاز خواهد شد و تا هفته چهارم ادامه دارد، سپس تمرکز روی تیم ملی خواهد بود و با توجه به برگزاری اردوی تیم ملی فوتسال مسابقات متوقف خواهد شد. ما شرایط اقتصادی کشور و مشکلاتی مانند جنگ را درک میکنیم که تا چه اندازه به ورزش صدمه زد و ورزش بانوان اولین خاکریز این خسارت بود، اما خوشحالیم که شما پای کار هستید.
شجاعی: تلاش میکنیم تیم قهرمان لیگ فوتسال را به کافا بفرستیم
فریده شجاعی، نایب رئیس فدراسیون فوتبال و رئیس کمیته بانوان گفت: فوتسال ایران در بخش آقایان و بانوان سالهاست افتخارآفرین است. خوشحالم که امسال لیگ با حضور ۱۲ تیم برگزار میشود. در تلاش هستیم تا جام باشگاههای فوتسال زنان آسیا را راهاندازی کنیم. همچنین AFC الزام کرده است که تیمهای لیگ برتر فوتبال تیم بانوان داشته باشند و ما درپی ترویج تیمداری در بخش فوتسال نیز هستیم. یکی از اهداف ما این است که به جای اعزام تیم ملی، قهرمان لیگ برتر فوتسال بانوان را به مسابقات منطقهای کافا بفرستیم. این کار علاوه بر ایجاد انگیزه بیشتر برای باشگاهها، به حرفهایتر شدن لیگ کمک خواهد کرد.
سالاری: باشگاهها به سمت توسعه آکادمیها بروند
محمد رحمان سالاری، عضو هیئترئیسه فدراسیون فوتبال بیان کرد: از باشگاههایی که در فوتسال بانوان سرمایهگذاری کردهاند تقدیر میکنم. امسال سال جام جهانی است و باید همه تلاش کنیم تا زمینه شادی مردم فراهم شود. لیگ برای ما اهمیت زیادی دارد چراکه خروجی آن، پشتوانه تیم ملی است. استقبال مردم از فوتسال بانوان وظیفه ما را سنگینتر میکند. یکی از موضوعاتی که انتظار میرود باشگاهها برای سرمایهگذاری روی آینده انجام دهند، تمرکز روی آکادمیها به ویژه در بخش فوتسال بانوان است.
در پایان، نمایندگان باشگاهها ضمن تقدیر از فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برای توسعه فوتسال بانوان، بر لزوم حمایت بیشتر از فوتسال بانوان، زمینهسازی برای پخش تلویزیونی مسابقات، امکان حضور خانوادهها در سالنهای مسابقات و حمایت از باشگاهها برای مدیریت چالش کاهش بودجهها تأکید کردند.
این مسابقات از ۲۰ شهریور با حضور تیمهای نفت امیدیه، پالایش نفت آبادان، شرکت ملی حفاری ایران، مس کرمان، مس رفسنجان، استقلال تهران، ایران زمین ملارد، گلبرک تاکستان، فولاد هرمزگان، فردوسی ثامن مشهد، سپاهان اصفهان، پالایش نفت اصفهان برگزار خواهد شد.