دهه نودی ها، هشتادیها و هزار و چهارصدیها به نیابت شهدا در مسیر عاشقی قدم برداشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دهه نودی ها، هشتادیها و هزار و چهارصدیهایی که در راه پیمایی جاماندگان اربعین حسینی شرکت کرده بودند، به نیابت از شهدای جنگ ۱۲ روزه قدم برداشتند و خطاب به دشمنان ایران، حرفهایی داشتند.
همه برای مکتب امام حسین علیه السلام به صحنه آمدند. پیاده روی اربعین از منظر تربیتی، نوعی همایش معنوی به شمار میرود، چرا که افراد حاضر در آن که از نقاط مختلف دنیا گرد هم میآیند تا باری دیگر یاد و خاطره سید سالار شهیدان؛ ابا عبدالله الحسین علیه السلام را زنده نگه دارند.