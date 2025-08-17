پخش زنده
تیم هندبال سپاهان در تورنمنت چهارجانبه روسیه حضور خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ تیم هندبال سپاهان به منظور افزایش سطح آمادگی برای شروع مسابقات لیگ برتر و به دعوت باشگاه زنیت سنپترزبورگ در راستای تفاهمنامه خواهرخواندگی بین دو باشگاه، در یک تورنمنت چهارجانبه راهی روسیه میشود.
قهرمان فصل گذشته لیگ برتر هندبال با هدایت شهداد مرتجی، با حفظ و جذب بازیکنان مورد نظر تمرینات خود را در سالن ۲۵ آبان مجموعه ورزشی نقشجهان پیگیری کرده است و دوشنبه ۲۷ مرداد راهی کشور روسیه خواهد شد.
شاگردان مرتجی در این تورنمنت با تیمهای کائوستیک ولگوگراد و چخوفسکی مدودی از روسیه و آرمی مینسک بلاروس به رقابت خواهند پرداخت.