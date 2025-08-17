به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ تیم هندبال سپاهان به منظور افزایش سطح آمادگی برای شروع مسابقات لیگ برتر و به دعوت باشگاه زنیت سن‌پترزبورگ در راستای تفاهم‌نامه خواهرخواندگی بین دو باشگاه، در یک تورنمنت چهارجانبه راهی روسیه می‌شود.

قهرمان فصل گذشته لیگ برتر هندبال با هدایت شهداد مرتجی، با حفظ و جذب بازیکنان مورد نظر تمرینات خود را در سالن ۲۵ آبان مجموعه ورزشی نقش‌جهان پیگیری کرده است و دوشنبه ۲۷ مرداد راهی کشور روسیه خواهد شد.

شاگردان مرتجی در این تورنمنت با تیم‌های کائوستیک ولگوگراد و چخوفسکی مدودی از روسیه و آرمی مینسک بلاروس به رقابت خواهند پرداخت.