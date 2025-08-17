

تیم دانش آموزی رباتیک ایران که برای شرکت در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ عازم پکن شده توانست تا این لحظه برای نخستین بار به مقام دومی تیمی در لیگ prototype challenge دست پیدا کند.

در این رقابت ؛ چین اول ، ایران دوم و لهستان بر سکوی سوم ایستاد.

همچنین روز گذشته در لیگ سومو سبک وزن و رده سنی ۱۲ تا ۱۷ سال گروهی از دانش آموزان توانستند برای نخستین بار و در رقابتی بسیار نزدیک به مقام چهارم دست پیدا کنند.

در آخرین روز این رقابت تیم ایران در لیگ Rugby به جمع ۸ تیم برتر راه یافت و یک گروه سه نفره از دانش آموزان زیر ۱۲ سال در لیگ free-style پس از تایلند و چین به مقام سوم جهان رسیدند.

قهرمانان نخبه کشورمان بامداد سه شنبه به کشور بازمی‌گردند.