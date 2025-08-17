پخش زنده

محدودیتهای ترافیکی مراسم تشییع پیکر استاد فرشچیان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت:به منظور برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم تشییع پیکر این استاد برجسته و تسهیل حضور شهروندان، محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی از ساعت ۱۳ فردا دوشنبه در اصفهان اعمال میشود.
سرهنگ اصغر زارع افزود: بر این اساس، تردد هر نوع وسیله نقلیه در محدوده منتهی به خیابان مطهری از تقاطع سهراه هنرستان به سمت پل آذر، تقاطع پل آذر و پل فلزی و همچنین خیابان دکتر بهشتی به سمت خیابان صائب ممنوع است.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان ادامه داد: تمامی کوچهها، تقاطعها و معابر منتهی به خیابان صائب نیز مشمول این ممنوعیت میشوند.
سرهنگ زارع از شهروندان خواست: از تردد با وسایل نقلیه در این محدوده خودداری کرده و همکاری لازم را با مأموران پلیس راهور داشته باشند و مسیرهای جایگزین مانند خیابان فردوسی، باغ گلدسته، بزرگراه شهید خرازی و حاشیه جنوبی رودخانه را برای تردد انتخاب کنند.