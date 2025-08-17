پخش زنده
پیکر استاد محمود فرشچیان، هنرمند برجسته نگارگری ایران امروز در کلانشهر اصفهان با حضور مسئولان ملی، استانی و گروههای مختلف مردمی تشییع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ تشییع پیکر استاد فرشچیان ساعت ۱۶ امروز از هنرستان هنرهای زیبا آغاز و در خیابان شهید مطهری، شهید بهشتی و خیابان صائب ادامه خواهد یافت، سپس پیکر استاد در آرامگاه صائب تبریزی آرام میگیرد.
در این آیین، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از مدیران فرهنگستانهای تهران، استادان دانشگاهها و بیش از ۱۵۰ مهمان از خارج استان اصفهان حضور خواهند داشت.
پیکر استاد محمود فرشچیان بامداد امروز ، وارد فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان شد و استاندار اصفهان و معاونانش، مدیران کل و جمعی از هنرمندان از پیکر این هنرمند برجسته نگارگری و خالق تابلوهای عاشورا و ضامن آهو استقبال کردند.
استاد محمود فرشچیان در سال ۱۳۰۸ در اصفهان دیده به جهان گشود؛ پدرش با توجه به اشتیاق فرزند به هنر نقاشی او را به کارگاه استاد حاج «میرزاآقا امامی» فرستاد.
وی در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان از استاد «عیسی بهادری» تعلیم گرفت. پس از پایان این دوره به اروپا رفت و چند سالی در آنجا به مطالعه و بررسی آثار نقاشان برجسته غرب پرداخت.
استاد فرشچان پس از بازگشت به ایران فعالیت خود را در اداره کل هنرهای زیبای تهران آغاز کرد و پس از مدتی به مدیریت اداره هنرهای ملی و استادی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزیده شد.
او در حیطه نقاشی ایرانی به وجود آورنده سبک و مکتب خاصی بود و به آن غنا بخشید.
آثار استاد فرشچیان در بیش از صدها نمایشگاه فردی و جمعی در ایران و سایر کشورها برپا و با استقبال بسیار زیادی روبهرو شد.
در مجموعه فرهنگی - تاریخی سعدآباد بیش از ۷۰ اثر از آثار استاد فرشچیان گردآوری شده است.
همچنین طراحی ضریح مطهر و منور حضرت اباعبدالله (ع) و ثامنالائمه حضرت رضا (ع) به قلم ماندگار استاد فرشچیان، نقوش ماندگار و خجسته در تاریخ فرهنگ و هنر به جای گذاشت.
این هنرمند پرآوازه اصفهانی، ۱۸ مرداد در ۹۵ سالگی در کشور آمریکا درگذشت.
استاد فرشچیان در وصیتنامه اش خواسته بود پس از مرگ در زادگاهش و در آرامگاه صائب تبریزی به خاک سپرده شود.