صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تاکنون بیش از ۱۰۶ همت خدمات مالی به شرکتهای دانش بنیان داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون ارتباطات و امور بین المللی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری گفت: این خدمات مالی شامل تسهیلات، ضمانت نامه، سرمایه گذاری و توانمند سازی شرکتهای دانش بنیان است که سهم استان اصفهان ۱۴ همت است.
مهدی خالقی افزود:نمایندگاه این صندوق سه روز در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان حضور دارند تا طرحهای فناورانه را بررسی و در زمینه حمایت از این طرحها تصمیم گیری کنند.
به گفته وی طرحهای کلان ملی مانند انرژیهای تجدید پذیر، تامین دارو، آب و تجهیزات پزشکی برای دریافت تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان در اولویت هستند.
در کشور بیش از ۱۰ هزار شرکت دانش بنیان فعال است که ۶۴ درصد آنها تا کنون از خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری استفاده کردند.
صندوق نوآوری و شکوفایی، وظیفه تأمین مالی شرکتهای دانش بنیان کشور را برعهده دارد