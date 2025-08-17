سپاهان و ذوب آهن تا کمتر از ۷۲ ساعت آینده به دیدار حریفان می‌روند.

طلایی پوشان و گاندو‌ها پا به مستطیل سبز می‌گذارند

طلایی پوشان و گاندو‌ها پا به مستطیل سبز می‌گذارند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دو تیم اصفهانی سپاهان و ذوب آهن قرار است در کمتر از ۷۲ ساعت مانده به آغاز رقابت‌های بیست و پنجمین دوره لیگ برتر فوتبال بار دیگر با به رخ کشیدن تمرینات و تجربیات خود به مستطیل سبز قدم گذارند.

در این بین سپاهان که ۵ عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ برتر را یدک میکشد، سال گذشته نایب قهرمان لیگ شده و امسال نیز به دنبال کسب ششمین قهرمانی است.

سپاهانی که پس از کنارگیری پاتریس کارترون فرانسوی این فصل سکان هدایتش به دستان محرم نویدکیا سپرده شد.

برای فصل جدید تاکنون ۱۱ بازیکن از جمله پیام نیازمند، سیاوش یزدانی، رضا اسدی، رضا شکاری و محمدمهدی محبی از جمع طلایی پوشان جدا شدند و آرش رضاوند، احسان حاج صفی، امیدنورافکن، سیدحسین حسینی، محمدرضا اخباری به جمع طلایی پوشان اضافه شدند.

ذوب آهن دیگر تیم پرافتخار فوتبال اصفهان که فصل گذشته عنوان ششم لیگ رو بدست آورده و در انتهای فصل با محمد ربیعی سرمربی فصل پیش خود خداحافظی کرده، از همان ابتدا با قاسم حدادی‌فر بازیکن پرافتخار خود کار را برای فصل جدید آغاز کرده، مربی جوانی که از همین ابتدای مربیگری با سبز پوشان اصفهانی به دنبال نشان دادن قابلیت‌های خود است.

تا کنون خروج بیش از ۱۰ بازیکن از جمع گاندو‌ها برای فصل جدید مسجل شده که می‌شود در این بین به حمیدرضا طاهرخانی، فردین یوسفی، مجیدعلیاری، محمدعباس زاده، مرتضی تبریزی و محمد قریشی اشاره کرد.

از آن طرف ۱۰ بازیکن جدید از جمله آریا برزگر، احسان پهلوان، جلال الدین علی محمدی، شاهین طاهرخانی و محمدجواد محمدی نیز به جمع ذوبی‌ها اضافه شدند.

فصل بیست و پنجم رقابت‌های فوتبال دسته برتر باشگاه‌های کشور در حالی آغاز خواهد شد که سپاهان در نخستین گام میهمان ملوان بندرانزلی خواهد بود و ذوب آهن هم در فولادشهر از تیم پیکان تهران پذیرایی خواهد کرد.