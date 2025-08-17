پخش زنده
امروز: -
در دل تاریکترین روزهای اسارت، نوری از ایمان و عشق به وطن و خانواده میدرخشید. حاج کریم احمدی یکی از ۲۵۳ آزاده سرافراز مهابادی در میان دیوارهای سرد زندانهای رژیم بعث، با یاد خدا و خانواده اش، صبوری و استقامت کرد تا بالاخره پس از ۲۶ ماه، طعم شیرین آزادی را چشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حاج کریم یکی از ۴۳ هزار آزاده کشور، ۲۶ ماه اسارت و شکنجه در زندانهای رژیم بعث را تحمل کرده است.
عکسهایی که سند افتخار یک ملت است و چشمهایی که با یادآوری خاطرات اسارت، خیس اشک میشود؛ و همراه ۲۵ همرزم از اقوام مختلف برای پایداری یک پرچم جنگیده است.
یادگار دوران اسارتش هم، تسبیحی ست که دانه هایش، حلقه اتصال به خانواده در غربت بوده است.
پس از بازگشت به کشور، ازدواج کرد و صبر و بردباری همسرش، دوره طلایی عمرش را رقم زده است.
مصطفی عمری، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران مهاباد میگوید: شهرستان مهاباد ۲۵۳ آزادهی سرافراز دارد.
آزادگان و خانواده هایشان، اسوههای ایثار و نمونه آشکار سرافرازی و اقتدارند.
روایت حاج کریمها تنها داستان یک آزاده نیست بلکه روایتی از عزت و صبوری ملتی بزرگ است که وفاداریشان به این مرزوبوم، تا ابد در حافظه تاریخ خواهد ماند.