به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین دوره مسابقات جهانی کاراته آزاد مسترز جام که از جمعه ۲۴ مرداد با حضور بیش از ۲۰۰ ورزشکار به میزبانی مسکو روسیه آغاز شده بود، شب گذشته (۲۵ مرداد) به پایان رسید و تیم منتخب شورین کمپو به نمایندگی از کاراته آزاد ایران با ۸ ورزشکار موفق به کسب ۳ مدال طلا، ۳ نقره و دو برنز شد.

در این پیکار‌ها مهدی گل وردی، محمدصادق قنبری و لیدا قربانی که موفق به کسب ۲ نشان طلا و یک برنز شده بودند، در حمایت از مردم مظلوم فلسطین، با پرچم فلسطین روی سکوی قهرمانی حاضر شدند.

مهدی گل وردی، محمدصادق قنبری و مهرداد رمضانی، ۳ مدال طلا، متینا حسن زاده، مجتبی دژپسند و اسماعیل محمودی ۳ مدال نقره و متینا حسن زاده و لیدا قربانی، ۲ مدال برنز برای تیم شورین کمپو کشورمان کسب کردند.