به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون وزیر دفاع و‌ پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: سومین دوره طرح کشوری ولایت ویژه دانشجویان وزارت دفاع با حضور ۳۰۰ دانشجو دختر و پسر از دانشگاه‌ مالک اشتر، دانشکده سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و فرزندان کارکنان نیروهای مسلح سراسر کشور در حرم مطهر رضوی به کار خود پایان داد.

سردار رضا طلایی نیک افزود: در این دوره یک ماهه دانشجویان دختر و پسر وزارت دفاع زیر نظر ۶۰ استاد ۶ کتاب «معرفت شناسی»، «خداشناسی»، «انسان شناسی»، «فلسفه اخلاق»، «فلسفه حقوق» و «فلسفه سیاست» علامه محمد تقی مصباح یزدی را فراگرفتند.

وی گفت: در مجموع بیش از ۲ هزار و پانصد ساعت کلاس آموزشی برای دانشجویان برگزار شد و علاوه بر این ۱۰ کلاس در هر روز برای فراگیران تشکیل و سخنرانی هایی از مرحوم آیت الله محمدتقی مصباح یزدی پخش شد و جمعی از چهره های برجسته کشوری و لشکری در محفلی صمیمانه برای دانشجویان ایراد سخن کردند.

طلایی نیک ادامه داد: این طرح باهدف آگاهی بخشی و تبین مسائل روز و شناخت بیشتر معرفتی دانشجویان برگزار شد و در پایان از نفرات برتر این دوره تجلیل شد.

دوره اول و دوم طرح کشوری ولایت ویژه دانشجویان وزارت دفاع هم به میزبانی مشهد مقدس برگزار شده بود.