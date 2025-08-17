به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مجمع سالیانه هیات دوچرخه سواری مازندران امروز با حضور رسول اسدی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری، حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان، اسماعیل پهلوان سرپرست معاونت امور ورزش اداره کل، صابر اکبرزاده رئیس هیات دوچرخه سواری مازندران و دیگر اعضا، برگزار شد.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در این مجمع گفت: نشست با استاندار مازندران برای دوچرخه سواری مازندران مفید بود و قطعا به توسعه این ورزش کمک خواهد کرد.

رسول اسدی احیای تور دوچرخه سواری خزر پس از ۱۲ سال را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت؛ دوچرخه سواری مازندران با توجه به شرایط خوب جغرافیایی علی الخصوص در کوهستان برای فدراسیون مهم است.

وی با اشاره به اینکه تور آذربایجان و تور خزر آبروی دوچرخه سواری ایران هستند افزود: برگزاری تور دوچرخه سواری خزر و تکمیل پیست دوچرخه سواری ساری مورد حمایت و تاکید استاندار مازندران است.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری گفت: در تقویم ورزشی فدراسیون بیش از ۱۰۰ رویداد دوچرخه سواری داریم که تعداد قابل توجهی از این رویداد‌ها در استان مازندران برگزار می‌شود.

اسدی برندسازی در این ورزش را مورد توجه قرار داد و گفت: حمایت از باشگاه‌های دوچرخه سواری که نقش مهمی در تقویت و توسعه و مدال آوری و قهرمانی این رشته ورزشی دارند در دستور کار فدراسیون است.

مدیرکل ورزش و جوانان نیز در این مجمع گفت: تلاش‌ها در دوچرخه سواری مازندران ستودنی است و برگزاری تور بین المللی دوچرخه سواری خزر یکی از اقدامات خوب این هیات و فدراسیون دوچرخه سواری است.

حسین بریمانی افزود؛ انسجام و اتحاد در ورزش مازندران یکی از اهداف مهم ماست و درخواست ما از رئیس محترم فدراسیون دوچرخه سواری اینست که مازندران را ویژه ببینید، چراکه سرمایه گذاری در ورزش مازندران در کوتاه مدت نتایج خوبی خواهد داد.

بریمانی با اشاره به نیازمندی ورزش مازندران به اعتبارات ملی بیان داشت؛ آنطور که باید اعتبارات خوبی به طرح‌های زیرساختی مازندران اختصاص نیافت و امیدواریم با حمایت مسئولان استانی و ملی شاهد تکمیل پیست دوچرخه سواری مازندران باشیم

لازم به ذکر است؛ در این مجمع گزارشی از اقدامات سال گذشته و برنامه‌های عملیاتی و متمم بودجه سال‌جاری توسط رئیس هیات ارائه شد که با رای اعضای مجمع مورد تایید قرار گرفت.

همچنین رئیس فدراسیون دوچرخه سواری امروز از پیست دوچرخه سواری مازندران واقع در ساری بازدید کرد.