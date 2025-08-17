به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، با افزایش دمای هوا و رشد مصرف انرژی در روز‌های گرم سال مدیریت بهینه مصرف آب و برق ضرورت دارد.

همچنین، کاهش منابع آبی، اهمیت صرفه‌جویی در مصرف آب را دوچندان کرده است.

طریقه استفاده کشاورزان از آب هم برای مدیریت مصرف آب بی تاثیر نیست.

میزان مصرف برق در ساعات اوج بار یعنی از ساعت ۱۲ ظهر تا ۶ عصر به بالاترین حد خود می‌رسد که با خاموش کردن لوازم برقی غیرضروری و استفاده از کولر در دمای متعادل، از خاموشی‌های احتمالی می‌توان تا حدی جلوگیری کرد.

همکاری مردم در مدیریت مصرف، می‌تواند نقش مهمی در تأمین پایدار آب و برق و جلوگیری از بحران‌های احتمالی ایفا کند.

با مدیریت مصرف هم هزینه‌های اقتصادی را کاهش می‌دهیم هم به حفظ سرمایه ملی کمک می‌کنیم.