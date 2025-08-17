پخش زنده
شرکت گاز ایران اعلام کرد مصرف گاز نیروگاهها، صنایع عمده و بخش خانگی در هفته گذشته به بیش از ۴ میلیارد و ۱۷۷ میلیون مترمکعب رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، بررسی وضع مصرف گاز طبیعی در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ نشان داد با وجود کاهش اندک مصرف نیروگاهها، همچنان این بخش در صدر فهرست مصرفکنندگان گاز کشور قرار دارد و صنایع عمده و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
نیروگاهها با مصرف بیش از یک میلیارد و ۹۶۵ میلیون مترمکعب، صنایع عمده با مصرف بیش از یک میلیارد و ۹۱ میلیون مترمکعب و بخش خانگی با مصرف یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون مترمکعب، سهم اصلی مصرف گاز کشور در هفته گذشته را به خود اختصاص دادند و مجموع مصرف این سه بخش به بیش از ۴ میلیارد و ۱۷۷ میلیون مترمکعب رسید.
شنبه، ۱۸ مرداد:
نیروگاهها ۳۰۳.۶۶ میلیون مترمکعب گاز مصرف و صنایع عمده ۱۵۷.۱۲ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۱۵۵.۳۰ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. مجموع مصرف سه بخش در این روز به ۶۱۶ میلیون و ۸۰ هزار مترمکعب رسید.
یکشنبه، ۱۹ مرداد:
مصرف نیروگاهها به ۲۸۹.۲۶ میلیون مترمکعب رسید. صنایع عمده ۱۵۴.۷۵ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۱۶۳.۲۸ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند. ۶۰۷ میلیون و ۲۹۰ هزار مترمکعب در مجموع در این سه بخش در این روز مصرف شد.
دوشنبه، ۲۰ مرداد:
نیروگاهها ۲۸۳.۰۴ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۵۳.۵۷ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۱۶۸.۲۱ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. مجموع مصرف سه بخش در این روز ۶۰۴ میلیون و ۸۲۰ هزار مترمکعب بود.
سهشنبه، ۲۱ مرداد:
۲۸۰.۳۲ میلیون مترمکعب در نیروگاهها، ۱۵۴.۲۷ میلیون مترمکعب در صنایع عمده و ۱۶۲.۱۳ میلیون مترمکعب در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء گاز مصرف شد. مجموع مصرف سه بخش در این روز به ۵۹۶ میلیون و ۷۲۰ هزار مترمکعب رسید.
چهارشنبه، ۲۲ مرداد:
نیروگاهها ۲۷۵.۶۳ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند. صنایع عمده ۱۵۶.۳۷ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۱۷۰.۱۷ میلیون مترمکعب دریافت کردند. در این روز در مجموع مصرف ۶۰۲ میلیون و ۱۷۰ هزار مترمکعب گاز در سه بخش ثبت شد.
پنجشنبه، ۲۳ مرداد:
مصرف نیروگاهها به ۲۶۸.۳۲ میلیون مترمکعب رسید. صنایع عمده ۱۵۵.۷۱ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۱۵۲.۸۱ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند. سه بخش در این روز در مجموع ۵۷۶ میلیون و ۸۴۰ هزار مترمکعب گاز مصرف کردند.
جمعه، ۲۴ مرداد:
نیروگاهها ۲۶۴.۸۰ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند. صنایع عمده ۱۵۹.۶۰ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۱۴۸.۸۷ میلیون مترمکعب دریافت کردند. مجموع مصرف سه بخش در این روز به ۵۷۳ میلیون و ۲۷۰ هزار مترمکعب رسید.
نتایج مصرف گاز در هفته منتهی به ۲۴ مرداد نشان داد که نیروگاهها همچنان محور اصلی مصرف انرژی گاز کشور هستند و روند روزانه مصرف، کاهش تدریجی در نیروگاهها و افزایش نوسان در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء و صنایع عمده ثبت شد. این آمار ثابت کرد که مدیریت مصرف و هماهنگی بین بخشها، نقش مهمی در پایداری شبکه گاز کشور دارد و نشاندهنده توان عملیاتی و تابآوری صنعت گاز ایران است.