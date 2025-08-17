جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: این حادثه ساعت ۱۸:۰۳ عصر امروز به آدرس خیابان شهید رجایی، بلوار پژوهشگاه به نیرو‌های آتش‌نشانی اطلاع و بلافاصله نیرو‌های ۷ ایستگاه به محل اعزام شدند.