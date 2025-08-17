حریق گسترده انبار مواد نفتی در بلوار پژوهشگاه تهران
سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از حریق گسترده انبار مواد نفتی در بلوار پژوهشگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: این حادثه ساعت ۱۸:۰۳ عصر امروز به آدرس خیابان شهید رجایی، بلوار پژوهشگاه به نیروهای آتشنشانی اطلاع و بلافاصله نیروهای ۷ ایستگاه به محل اعزام شدند.
ملکی خاطرنشان کرد: این انبار مواد نفتی و روغنی مربوط به بخش خصوصی بوده است.
وی ادامه داد: محل آتش سوزی، انباری به وسعت ۴ هزار متر مربع بود که پر از مواد نفتی و روغنی بود. در همان دقایق اولیه آتشنشانان از چند جهت عملیات را آغاز کردند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: آتشنشانان مشغول عملیات هستند و تا این لحظه تلفات جانی گزارش نشده است.