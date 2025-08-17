به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، بخشدار مرکزی مهاباد گفت: نهضت بهسازی معابر و کوچه‌های روستایی مهاباد به روستای دریاس در بخش مرکزی مهاباد رسید.

سلیمان پاکزاد افزود: با پایان این طرح ۱۱ کوچه این روستا آسفالت می‌شود.

به گفته او در روستای برده میش هم طرح جدول گذاری معابر در حال اجراست.

وی اضافه کرد: امسال ۴۰ طرح عمرانی و خدماتی در بخش مرکزی مهاباد اجرا میشود که برای این پروژه‌ها در بخش مرکزی مهاباد تا به امروز حدود ۳۷ میلیارد تومان هزینه شده است.

همچنین از محل اعتبارات دهیاری‌ها امسال در ۷ روستای این بخش هزار و ۲۶۴ متر مکعب دیوار ساحلی احداث می‌شود.

تا پایان امسال ۷۰ هزار متر مربع از معابر و کوچه‌های ۱۹ روستا‌های بخش مرکزی در ادامه این طرح‌ها آسفالت می‌شود.